Covid: Acquaroli,ok ritorno dopo quarantena, meglio presenza

(ANSA) - ANCONA, 09 DIC - E' "positivo" il fatto di essere tornato al lavoro in presenza dopo "l'isolamento forzato, ma anche legittimo e dovuto". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli oggi in Consiglio regionale dopo il secondo tampone negativo al Covid. Acquaroli, già negativo ad un primo tampone, ha concluso così la quarantena a cui si era sottoposto dopo che la moglie era risultata positiva al Covid.

"Ho lavorato molto al cellulare e con tutti i mezzi informatici di cui siamo dotati. - ha riferito oggi rispondendo alle domande dei giornalisti - ma io ho sempre prediletto la presenza e l'incontro fisico: credo sia un elemento ulteriore per comprendersi meglio e lo strumento di lavoro in presenza è quello che io prediligo". (ANSA).