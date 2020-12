Natale: Polizia locale dona addobbo albero a Camerino

La polizia locale "accende" il Natale a Camerino, città del cratere maceratese. Il Comando, anche quest'anno, ha deciso di donare l'addobbo dell'albero in piazza Dario Conti, dove è stato realizzato il Sottocorte Village. Albero che sarà acceso domenica, insieme alle luminarie per la città. "Abbiamo pensato che regalare l'addobbo dell'albero di Natale - spiega Andrea Isidori, comandante della polizia locale - fosse un gesto di vicinanza alla popolazione di Camerino".

"Soprattutto in queste festività natalizie credo che i nostri concittadini abbiano bisogno di gesti particolari di vicinanza", aggiunge. "L'ufficio di polizia locale ha avuto in questo periodo di emergenza il compito di sostenere sia la popolazione che i proprietari delle numerose attività commerciali - ricorda ancora Isidori - garantendo da una parte il rispetto delle regole e dall'altra interpretando i bisogni della collettività".

"L'albero che doniamo rappresenta, dunque, un abbraccio a tutta la popolazione di Camerino, un segno di vicinanza a chi si trova in difficoltà, a chi dovrà affrontare queste feste natalizie in solitudine, con l'auspicio di una sempre maggiore collaborazione tra le istituzioni e i cittadini, con l'augurio - conclude il comandante - di continuare questa tradizione e di poter addobbare in un futuro non molto lontano, l'albero in piazza Cavour, in un centro storico non più zona rossa". (ANSA).