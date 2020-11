Natale: a Pesaro,allestimenti diffusi e luminarie nei borghi

Il Natale 2020 di Pesaro "cambia dimensione, si arricchisce di idee, si distribuisce nello spazio, per tornare a riempire i cuori pulsanti della città". Sarà, spiega il Comune, "nei cuori" ma anche nelle vie laterali del centro storico, attraversate da un drappo rosso; nei 12 quartieri e nel Municipio di Monteciccardo splendenti di lanterne luminose; nelle piazzette attraversate dal trenino e nelle luci che illumineranno l'albero da record di piazza del Popolo; sarà nel bando per le attività di vicinato, nelle vetrine e nei pacchi colorati che i negozianti dell'intero territorio infiocchetteranno per un mese intero". Previsti allestimenti in tutto il territorio, un presepe di ghiaccio, il trenino agghindato a festa e luminarie nei borghi.

"Un Natale intelligente, pensato per il momento delicato che stiamo vivendo - commenta il sindaco Matteo Ricci -. Sono soddisfatto per come è stato riorganizzato perché illuminerà, colorerà e renderà bella la nostra città, ma allo stesso tempo permetterà di allargare gli spazi grazie agli allestimenti dei borghi". Una "manifestazione attesissima, che negli anni ha saputo trasformarsi in uno degli elementi più attrattivi della città". "Lo spirito della nostra programmazione era orientato a portare più gente possibile a Pesaro, tutti gli anni cercavamo di stupire con l'accensione dell'albero, i mercatini e gli eventi correlati". (ANSA).