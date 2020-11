Covid: Marche, 10 morti in 24ore, anche 50enne dell'Ascolano

Si aggrava di altre dieci vittime il bilancio marchigiano dei deceduti con Covid-19 passato a quota 1.221. Si tratta di sei uomini e quattro donne, tutti alle prese anche con patologie pregresse, tra i quali anche un 50enne di Monteprandone (Ascoli Piceno). Tre le vittime registrate in provincia di Macerata (un 72enne di Recanati, un 80enne di Civitanova Marche e una 69enne di Fiuminata); due deceduti provenivano dall'Anconetano (un 95enne di Filottrano e una 88enne di Ancona), altri due dalla provincia di Fermo (un 79enne di Santa Vittoria in Matenano e una 69enne di Sant'Elpidio a Mare). Nell'Ascolano, oltre al 50enne, è deceduto un uomo di 79 anni di Folignano; infine in provincia di Pesaro Urbino è morta una 82enne di Carpegna. (ANSA).