Covid: Marche, balzo ricoveri (+28), +5 in Terapia Intensiva

Nelle ultime 24ore balzo del numero dei ricoverati per Covid-19 nelle Marche: sono passati da 644 a 672 (+28). In aumento i degenti in Terapia Intensiva (da 89 a 94, +5), Semintensiva (da 137 a 149, +12) e in reparti non intensivi (da 418 a 429, +11): in calo invece i pazienti in Pronto soccorso (non considerati tra i ricoveri) da 55 a 35 (-20). Nell'ultima giornata sono state dimesse da strutture ospedaliere 26 persone. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Gli ospiti delle strutture territoriali sono calati da 202 a 200 (-2).

Attualmente i positivi in isolamento domiciliare nelle Marche sono (15.359, +286), le persone isolate solo per contatto con contagiati sono 17.909 (3.787 con sintomi, 680 sono operatori sanitari). Intanto i guariti passano da 10.188 a 10.312 (+124).

