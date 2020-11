Covid: Saltamartini,in Av3 posti letto Civitanova e Camerino

(ANSA) - ANCONA, 24 NOV - Nell'Area Vasta 3 di Macerata c'è particolare attenzione, ha detto l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini a margine della seduta del Consiglio regionale, il Covid hospital di Civitanova Marche non è riuscito ad assorbire i malati dei pronto soccorso di Macerata e Civitanova, è stata data attuazione per intero a piano pandemico, secondo le valutazioni dei sanitari che prevedono con il livello C si debbano attivare i posti letto per la terapia Covid a Camerino e Civitanova Marche (ospedali, ndr)".

La Regione è attenta, ha aggiunto, anche ad un'altra "partita complicata", quella dei contagi nelle Rsa. "In 14 case riposo ci sono contagi, 260 gli ospiti in Rsa e case riposo con positivi".

Per tenere "sotto controllo il fenomeno", si sono "seguite le persone con personale specialistico e infermieristico Asur e protocolli di cura ospedalieri" che "ha consentito di tenere molto basso il tasso di ospedalizzazione è molto basso". Nel Maceratese, particolarmente delicata la situazione alla casa di riposo "Lazzarelli" di San Severino Marche ora completamente "Covid" dopo il trasferimento dei 15 ospiti negativi in ospedale. "Se la situazione dei positivi dovesse aggravarsi con necessità di trasferimento in reparti intensivi o semi intensivi, il problema sarebbe complesso". (ANSA).