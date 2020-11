Covid: San Severino, finora 74 positivi in casa riposo

Nella Casa di riposo "Lazzarelli" di San Severino Marche si contano 54 positivi tra gli ospiti e 15 tra il personale dipendente mentre ulteriori cinque degenti erano già stati trasferiti in strutture Covid fuori provincia. Lo riferisce la sindaca Rosa Piermattei.

"E' scattata una corsa contro il tempo per il reperimento di personale. - ricorda - Servono medici, infermieri, operatrici socio sanitarie per sostituire il personale malato e per dare la possibilità a chi da giorni non effettua riposi di farlo".

L'azienda pubblica di servizi alla persona sabato pomeriggio era stata interessata da un trasferimento in massa: 15 degenti negativi sottoposti a tampone rapido, verso l'Hospice presso l'ospedale "Bartolomeo Eustachio".

Le operazioni di trasferimento sono state eseguite grazie a un piano di evacuazione cui hanno lavorato Asur, direzione della Casa di riposo e Comune, e che è stato reso possibile solo grazie alla straordinaria opera dei volontari della Croce Rossa Italiana.

Intanto cresce il numero di contagi nel comune ma cala quello delle persone in isolamento domiciliare fiduciario. In base al bollettino del Gores della Regione: 164 contagiati e 45 soggetti in quarantena a casa. "Per lo più - spiega la sindaca - si tratterebbe, per quest'ultima situazione, di congiunti di pazienti positivi e di persone rientrate dall'estero". (ANSA).