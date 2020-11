Covid: Giunta Marche,10 mln euro ad attività colpite lockdown

"Oltre 10 milioni di euro per interventi a favore delle attività colpite dal lockdown". Lo annuncia l'assessore regionale Marche Guidto Castelli in relazione a un assestamento di Bilancio approvato ieri dalla giunta e in corso di illustrazione in Commissione. "Un assestamento sostanzialmente tecnico, - spiega - ma con interventi puntuali per le attività economiche che hanno subito il lockdown per un ammontare complessivo di oltre 10 milioni di euro. Pur in un contesto di limitati margini di manovra, determinato dal fatto che nell'ultima parte dell'anno le risorse risultano in gran parte già utilizzate, - prosegue Castelli - la nuova Giunta regionale ha comunque voluto dare un forte segnale di contrasto all'emergenza Covid, rastrellando le economie di bilancio del 2020 per destinarle a famiglie, imprese e fasce deboli. Seguiranno poi, a breve, interventi di carattere più strategico: la manovra del prossimo bilancio e il Documento di programmazione economica e finanziaria".

"Viviamo un periodo drammatico per l'economia - continua l'assessore - ed è compito anche delle istituzioni, in questo momento, sostenere e preservare il tessuto economico produttivo con incentivi e contributi che forniscano la liquidità necessaria alla sopravvivenza delle attività". L'Assestamento di bilancio, "oltre a recepire i risultati finali del Rendiconto, costituisce, nel corso dell'anno, la principale occasione per una rimodulazione della spesa a favore di interventi urgenti e prioritari". "Una volta concluso l'iter in Consiglio, - spiega la Regione - si prevede che la legge possa essere approvata in tempi brevi". (ANSA).