Covid, nove decessi nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 17 NOV - Sono otto i decessi correlati al covid registrati nelle ultime 24ore nelle Marche, ai quali ne va però aggiunto un nono, avvenuto nei giorni scorsi, per il quale è stata definitivamente accertata la diagnosi di covid, secondo i dati del Servizio Sanità della Regione Marche. In questo modo il totale delle vittime dell'inizio dell'emergenza sanitaria sale a 1.139. Sono deceduti 6 uomini e 3 donne, di età compresa tra 71 e 93 anni, otto con patologie pregresse, mentre un 83enne di Senigallia non ne aveva altre. Gli altri deceduti erano originari di San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, Monteprandone, Fano, Montottone, Castelbellino. (ANSA).