Covid: in case riposo Marche arrivati 6 sanitari Aeronautica

(ANSA) - ANCONA, 17 NOV - Sono arrivati oggi nelle Marche "due medici e quattro infermieri dell'Aeronautica Militare che saranno dislocati uno nella casa di riposo di Macerata e uno nella casa di riposo di Loro Piceno-Mogliano". Lo ha riferito l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini a margine della seduta del Consiglio regionale ad Ancona. "Andranno a lavorare insieme ai medici specialisti geriatri dell'Asur (Azienda sanitaria unica regionale, ndr) e agli infermieri dell'Asur"; "il personale militare non va a fare il servizio di Oss o il servizio richiesto alle ditte che hanno in appalto i servizi".

Qualche sindaco, come la prima cittadina di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha invocato l'intervento dell'Esercito nelle Rsa dove il personale è 'decimato' dal Covid, tra contagi e quarantene.

"Il personale medico dell'Esercito, - ha spiegato Saltamartini - non va a sostituire le ditte che hanno preso in appalto il servizio ma "andranno a lavorare insieme ai medici specialisti geriatri e agli infermieri dell'Asur. Quanto al numero di unità di medici militari arrivati, l'assessore ha ricordato come le Marche fino a qualche giorno fossero in zona gialla: "la protezione civile ha valutato una diversa dislocazione del personale militare che abbiamo inviato, - ha concluso - di fronte alle zone rosse e un numero di decessi notevolmente superiore in altre regioni, la scelta è stata inviare i medici a disposizione in quelle strutture". (ANSA).