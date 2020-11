Covid: positivo al supermarket, multa, verso denuncia a Fabriano

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 16 NOV - Si reca in un supermercato di Fabriano (Ancona) per fare la spesa, ma è un soggetto positivo al Coronavirus. Le forze dell'ordine, chiamate dagli esercenti, avvisati a loro volta da un avventore che era a conoscenza della positività al Covid dell'uomo, lo hanno bloccato e portato nella sua abitazione. Per lui è stata elevata la sanzione amministrativa prevista e si sta valutando se è possibile procedere anche con una denuncia penale. I locali del supermercato sono stati chiusi e sanificati: l'ingresso interdetto, nessun altro cliente è potuto entrare, per tutto il tempo necessario. (ANSA).