Covid: Marche in fascia arancione, ecco le nuove restrizioni

(ANSA) - ANCONA, 13 NOV - Con il passaggio delle Marche dalla fascia gialla a quella arancione, si rafforzano le limitazioni previste dalle misure anti-contagio nell'ambito della pandemia da Covid-19. Due in particolare i provvedimenti ulteriori rispetto a quelli già previsti per la zona gialla che erano in vigore nelle Marche - ad esempio la didattica a distanza al 100% alle superiori, la chiusura dei centri centri commerciali nel week end e la capienza sui bus ridotta del 50% oltre alle limitazioni alla circolazione dalle 22 alle 5 - che si applicheranno da domenica prossima, compresa, nelle due settimane successive: sono relative agli spostamenti tra regioni e comuni e alle attività di ristorazione, bar, pasticcerie e gelaterie.

Da domenica saranno vietati gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (ad esempio andare all'ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune). Consentiti gli spostamenti, verso qualsiasi area, strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.

E' sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. La 'forte' raccomandazione per le abitazione private è non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all'interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all'interno del proprio Comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati in dotazione a forze di polizia statali e locali.

I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all'interno dei locali, l'ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio.

Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.