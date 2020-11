Dpcm, assessore Marche, mascherina bimbi non può essere obbligo

(ANSA) - ANCONA, 06 NOV - "La mascherina al banco per i bambini e le bambine della scuola primaria non può essere obbligatoria". L'assessore regionale all'Istruzione delle Marche Giorgia Latini interviene sulla questione a seguito dell'entrata in vigore del Dpcm 3 novembre 2020 che, riferisce una nota, "secondo alcune interpretazioni, obbligherebbe i bambini sopra i sei anni ad indossarle sempre, anche al banco e nonostante il rispetto di tutte le altre disposizioni di sicurezza previste".

"Sarebbe assurdo e privo di spiegazioni logiche pretendere di far indossare la mascherina ai bimbi delle scuole primarie per tutta la durata delle lezioni scolastiche anche quando viene mantenuta la distanza di sicurezza" obietta Latini, che spera che "si faccia chiarezza" (ANSA).