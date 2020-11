2 novembre: Cc Fermo, corona alloro su cippo appuntato Beni

In occasione della Giornata di commemorazione dei militari caduti in guerra e nel dopoguerra nell'adempimento dl dovere, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Fermo si è svolta una breve ma sentita cerimonia, dall'altissimo valore morale, a ricordo dei caduti dell'Arma.

Nel rispetto delle prescrizioni per il contenimento della pandemia da Covid-19, la cerimonia si è svolta in assenza di rappresentanze istituzionali, alla sola presenza del Comandante Provinciale, Col. Antonio Marinucci, che, accompagnato dal Comandante della Stazione di Fermo, Luogotenente Andrea Giannessi, e dal Presidente della locale Sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri, Benedetto Capponi, ha deposto una corona di alloro al cippo dedicato alla Medaglia d'oro al Valore militare app. Alfredo Beni, freddato da un gruppo di criminali, alcuni dei quali pluriomicidi ed evasi, la notte del 18 maggio 1977, in porto San Giorgio, durante un controllo di polizia. (ANSA).