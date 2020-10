Animali: Marche; Legambiente, 341mila cani e 15mila gatti

Secondo l'anagrafe canina, nelle Marche ci sono circa 341mila cani cioè un cane ogni 4,5 abitanti; per quanto riguarda i gatti, sono oltre 15mila quindi un felino ogni 100 abitanti. Sono alcuni dati riportati nell'8/o Rapporto nazionale di Legambiente "Animali in città" che rimarca l'urgenza di una visione e di una strategia condivisa tra i diversi attori istituzionali maggiormente responsabili di tali aspetti: Amministrazioni comunali e Regione, insieme a cittadini e associazioni per superare le attuali difficoltà di coesistenza con gli animali in città e accrescere la consapevolezza delle responsabilità dei cittadini per giungere a condizioni di effettivo benessere collettivo e di civile convivenza. Grazie alla collaborazione con il Comune di Castel di Lama (Ascoli Piceno), è stata inaugurata questa mattina la sede della sezione provinciale della Guardie Zoofile di Legambiente Marche, presso gli spazi comunali in via Folicara. (ANSA).