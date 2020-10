Covid: focolaio in struttura residenziale Fabriano

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 28 OTT - Altro cluster da Coronavirus in una struttura residenziale a Fabriano (Ancona): 7 ospiti positivi su 17, ma si attende ancora l'esito degli altri tamponi. Si tratta del centro residenziale per disabili adulti Buona Novella. Si aggiunge a quanto sta accadendo all'interno alla residenza protetta di Santa Caterina dove risultato contagiati 42 ospiti su 55, tre sono ricoverati in ospedale e altri due nella Rsa. "I numeri sono certamente preoccupati, ma la soglia di attenzione è massima", commenta il direttore dell'Area Vasta 2, Giovanni Guidi. "Per quel che riguarda il centro residenziale Buona Novella ci stiamo muovendo considerando tutti come positivi al coronavirus, a prescindere dall'esito dei tamponi. Al momento, sono asintomatici. Quindi, sono tutti in isolamento in camera, pasti in stanza, distanziamento massimo e presenza costante dell'unica Usca dell'Ambito 10 e monitoraggio continuo da parte del distretto sanitario". Lo stesso per Santa Caterina dove si è proceduto alla sanificazione di tutto il piano terra e si è implementata la dotazione di saturimetri, oltre ad aver identificato e rafforzato i percorsi sporco-pulito per vestizione e svestizione degli operatori sanitari e non solo. (ANSA).