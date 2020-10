Covid: Marche, +26 ricoveri in 24ore, stabile dato Intensiva

Continua la rapida progressione di ricoveri per Covid-19 nelle Marche; nelle ultime 24ore sono passati da 227 a 253 (+26) con l'unica nota positiva del dato stabile per i pazienti in Terapia intensiva che restano 26: 16 sono ad Ancona tra cui uno nella Neonatale del Salesi, cinque a San Benedetto del Tronto e cinque a Marche Nord. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione Marche. In progresso però ci sono anche i ricoverati in Sub Intensiva (da 33 a 40): 18 a Marche Nord, dieci agli Ospedali Riuniti di Ancona, sei a Macerata e sei a San Benedetto del Tronto. I degenti nei reparti non intensivi che aumentano da 168 a 187 (+19): 49 sono assistiti ad Ancona. Si impennano ancora i numeri per positivi in isolamento domiciliare (da 3.499 a 3.669) e degli isolati in casa per contatto (da 7.243 a 7.821; 1.230 con sintomi, 272 sono operatori sanitari). Gli ospiti di strutture territoriali salgono da 46 a 54 (48 nella Rsa di Campofilone di Fermo, 4 a Galantara e 2 a Chiaravalle). (ANSA).