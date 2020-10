Truffe: spese Usa per affari fantasma con Buffett, 4 denunce

Prospettavano ad aziende del Centro Nord Italia la possibilità di lucrose partnership con ignare imprese statunitensi tra cui la Berkshire Hathaway del miliardario Warren Buffett e le inducevano ad acquistare pacchetti viaggio 'fantasma' dai 3mila ai 13mila euro per recarsi negli Usa a firmare contratti. In questa truffa online sono incappate almeno 80 aziende alle quali sono stati sottratti, in sei mesi, complessivamente fino a mezzo milione di euro. Lo hanno scoperto la Polizia postale di Ancona e il Servizio di Polizia Postale di Roma, dopo la denuncia di un manager marchigiano, al termine di un'articolata indagine coordinata dalla Procura di Ancona. Quattro i denunciati: due coniugi veneti che avrebbero agganciato le vittime per proporre gli 'affari' dietro identità illecitamente carpite a mezzo di comunicazioni Skype, e con email apparentemente provenienti da dipendenti della Berkshire Hathaway e altre ditte; altre due persone residenti all'estero avrebbero fatto confluire il denaro ricevuto in conti Usa in altri svizzeri. (ANSA).