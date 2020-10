Covid, Francesco Merloni a 95 anni si è negativizzato

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 23 OTT - Francesco Merloni, 95 anni, fondatore della Ariston Thermo Group si è negativizzato al Covid 19. L'imprenditore ed ex 'ex ministro ai Lavori pubblici si era ammalato al rientro da una vacanza nella casa di famiglia in Sardegna. Positivi anche altri familiari che erano con lui. Il 27 agosto, il ricovero all'ospedale Torrette di Ancona, in via precauzionale, data l'età e la persistente febbre. In ospedale ha anche trascorso il giorno del suo 95/o compleanno, il 17 settembre. Dieci giorni dopo era stato dimesso ed era tornato a casa, ancora positivo al tampone. Oggi la conferma dell'avvenuta negativizzazione con il doppio test.

