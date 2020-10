Covid: Valentino Rossi "ancora nervoso,ma è una influenzona"

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "Il nervoso non mi è passato": il giorno dopo la positività al coronavirus, Valentino Rossi ai microfoni di Radio Deejay, intervistato da Linus e Nicola Savino, non perde comunque il buonumore. "Stavo guardando le prove - dice - li vedo che girano… Poi ci sono 5 gradi, in queste condizioni non è bello andare in moto. La pista ha poco grip, le gomme non si scaldano, devi cercare di portarle in temperatura, quasi non dà gusto".

Com'è arrivata la positività e i sintomi? "Ho fatto il tampone classico che bisogna fare martedì mattina prima della gara, e stavo bene - racconta Rossi - Avevo il verde per entrare ma tra mercoledì notte e giovedì ho cominciato a star male e i sintomi erano proprio quelli: mal di schiena, mal di ossa, mal di testa. Mi sono misurato la febbre e avevo 37,6 e ho detto: 'Dai, guarda'. Poi sono andato a fare un tampone rapido, ancora negativo ma ho deciso di non partire perché stavo male. E il tampone buono arrivato nel pomeriggio era positivo ma fortuna che sono a casa così sono da me. E' come una influenzona". Rossi racconta anche di aver mandato un messaggio a Federica Pellegrini, anche lei ieri risultata positiva al covid.

Il pilota della Yamaha parla poi dell'ultima caduta a Le Mans: "Non sono esente da errori, soprattutto ultimamente. Le ultime sono state tre cadute una diversa dall'altra, soprattutto a Barcellona dove andavo fortissimo e il più ormai era fatto. A Le Mans, anche riguardando i dati non ho capito perché sono caduto. Evidentemente è successa qualcosa, ecco". E ha aggiunto: "Domenica scorsa sono scivolato alla seconda curva ma lì si fa a 60 all'ora ed è poco cruenta. A volte cadi forte, a volte magari dai delle botte e allora lì prendi paura. Il primo pensiero, però, è che sei fuori dalla gara". Perché il gesto di provare a rialzare la moto? "Nove volte su dieci è finita. Sai, sei talmente disperato… Io l'ho tirata fuori, ho litigato con i marshall perché ti devono portare fuori dalla pista. Ho dato due spintoni (ha scherzato) per provare a ripartire e il marshall è arrivato là vicino con la pedana, perché mi si è rotta, come per dire 'dove vai' non hai neanche la pedana. E allora lì ho mollato". (ANSA).