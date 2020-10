Acquaroli e Ceriscioli a Potenza Picena

(ANSA) - ANCONA, 16 OTT - "Lo sport non ha barriere architettoniche ed è uno strumento di crescita e di collante sociale in grado di sviluppare nei nostri ragazzi valori importanti per la nostra società, quali l'inclusione, il rispetto e l'amicizia. Lo sport in questo momento purtroppo è condizionato dal Covid 19 però dobbiamo sempre guardare avanti con coraggio. Ringrazio tutti coloro i quali attraverso il loro lavoro hanno permesso la realizzazione all'intero del Palazzetto di questo bellissimo parquet". Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a Porto Potenza insieme al sindaco Noemi Tartabini ha inaugurato la nuova pavimentazione del campo di basket in carrozzina e la ristrutturazione degli spogliatoi e degli infissi. Presente, tra gli altri, anche l'ex governatore Luca Ceriscioli. La Regione ha concesso un contributo di 120mila euro per l'intervento di restyling attraverso il rifacimento del parquet da gioco del palazzetto dello sport "Fabio Principi'' dove la squadra del Santo Stefano Avis, campione d'Italia in carica ci gioca e si allena. (ANSA).