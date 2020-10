Scuola: studente positivo, classe in quarantena a Fabriano

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 12 OTT - Diciassette ragazzi (età media 16 anni), un'intera classe dell'Istituto Tecnico Agrario Vivarelli di Fabriano, e altrettanti docenti e personale del convitto, sono in quarantena e si sono sottoposti a tampone, dopo che un compagno di scuola è risultato positivo al coronavirus. I risultati potrebbero arrivare nella giornata di domani. "L'Asur ci ha dato il via libera alla riattivazione del convitto fin da oggi 12 ottobre", spiega il dirigente scolastico Emilio Procaccini. La didattica a distanza per gli studenti inizierà ufficialmente da mercoledì 14 ottobre e durerà almeno un paio di settimane se è stato scongiurato un possibile focolaio. Trascorso questo lasso di tempo, torneranno a seguire tutti le lezioni in aula, sperando che nel frattempo anche il sedicenne, che è asintomatico, si sia negativizzato. Si tratta di un giovane calciatore rimasto contagiato in in occasione di una partita di calcio che si è disputata, alcuni giorni fa, a Gubbio. (ANSA).