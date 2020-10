Covid: Marche, ricoverati da 50 a 55, 23 sono a Fermo

(ANSA) - ANCONA, 12 OTT - Continua il trend di aumento dei ricoveri per Covid-19 nelle Marche: dai 45 comunicati il 10 ottobre e ai 50 di ieri, il totale è salito ora a 55; in Terapia intensiva si registra però un paziente in meno (da 6 a 5). Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione Marche. I pazienti in Intensiva si trovano ad Ancona (da 5 a 3) e a San Benedetto del Tronto (da 1 a 2). Gli altri degenti sono ad Ancona (da 17 a 20; 19 in Malattie Infettive e 1 in Pediatria), in Malattie infettive a Marche Nord (da 6 a 7) e a Fermo (da 21 a 23). Sul fronte positivi sono in isolamento 1.274 persone (1.253; +21); gli isolati in casa per contatti con contagiati passano da 3.921 a oltre 4mila (4.277; 506 con sintomi, 94 sono operatori sanitari). Dunque oltre 5.500 marchigiani sono attualmente in 'quarantena'. Intanto i guariti sono aumentati da 6.298 a 6.309.

