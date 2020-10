Mezzo in fiamme A14 nord, riaperto tratto Grottammare-Pedaso

(ANSA) - CUPRA MARITTIMA, 06 OTT - Sull'autostrada A14 Bologna - Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante che ha preso fuoco all'altezza del km 298,3 in territorio di Grottammare (Ascoli Piceno).

Attualmente, comunica Autostrade per l'Italia, "sul luogo dell'evento si registrano 7 km di coda in direzione Ancona e pertanto permane il consiglio di uscire a San Benedetto del Tronto e di rientrare a Pedaso dopo aver percorso la Ss 16 'Adriatica'". (ANSA).