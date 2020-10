Mezzo in fiamme in A14 nord,chiuso tratto Grottammare-Pedaso

Alle ore 09:20 circa sull'autostrada A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona a causa di un mezzo pesante in fiamme al km 298,3 nel Comune di Grottammare (Ascoli Piceno), tra le gallerie di San Cipriano e Acquarossa. Si tratta di un camion con cassone che trasportava sfalci di potatura. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di San Benedetto del Tronto, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. I pompieri hanno terminato le operazioni di spegnimento e sono in corso gli ultimi accertamenti per le operazioni di messa in sicurezza finalizzate al ripristino della normale circolazione.

Intanto, nel tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda in direzione Ancona. Agli utenti diretti verso Ancona, dopo l'uscita a Grottammare, si consiglia di seguire la S.S. 16 "Adriatica" per poi rientrare in autostrada a Pedaso. (ANSA).