Coronavirus: Liceo scientifico Ascoli chiuso, sanificazione

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 03 OTT - Aumentano i casi di persone positivi al Covid 19 in provincia di Ascoli. Dopo l'istituto linguistico Mazzocchi, chiuso oggi per sanificazione, il sindaco Marco Fioravanti ha annunciato di aver preso, per oggi, lo stesso motivo per il Liceo scientifico "Orsini" e per il seminterrato del liceo artistico che ospita alcune classi dello Scientifico, a seguito della positività di un insegnante e di alcuni studenti. Diverse anche le classi in quarantena in provincia dopo i casi emersi, a macchia di leopardo, di insegnanti o studenti positivi, quasi tutti asintomatici o con sintomi lievi. Il Comune, fa sapere il sindaco, comunicherà tra oggi e domani se alcune classi rimarranno chiuse o meno la prossima settimana.

L'ultimo aggiornamento reso noto oggi dalla direzione dell'Area vasta 5 informa che alle 22 di ieri sera - i dati non coincidono con quelli del bollettino odierno Gores a livello di registrazione - erano 33 i nuovi casi in provincia di Ascoli di cui 19 nel capoluogo. (ANSA).