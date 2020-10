Coronavirus: Fermo, 2 casi scuole e rischio focolaio azienda

(ANSA) - FERMO, 02 OTT - Due i casi di positività per Covid nelle scuole (uno all'Istituto comprensivo "Leonardo Da Vinci" di Fermo, di cui ha parlato il sindaco in un post su Fb, e l'altro al "Bacci di Sant'Elpidio a Mare con sede a Casette d'Ete) e sei in un'azienda elpidiense, dove e' stato chiuso uno dei reparti operativi, con rischio di un focolaio. "Ad oggi sono nove i pazienti ricoverati per Covid all'ospedale Murri di Fermo, - hanno riferito il direttore dell'Av 4 Licio Livini e il responsabile della prevenzione Giuseppe Ciarrocchi - 21 i ricoveri a settembre per Covid-19, in larga maggioranza non residenti nel Fermano ma arrivati dall'Av 5 di Ascoli Piceno.

Due i decessi e 63 positivi nel Fermano". Ieri sei i nuovi contagi accertati dal dipartimento di prevenzione. "I vaccini antinfluenzali che saranno somministrati a partire dalla prossima settimana, saranno 43mila, circa un quarto della popolazione. Sono destinati - fanno sapere - al personale sanitario dell'Av4, ai i degenti negli ospedali, agli over 60 e ai bambini nella fascia 0-6 anni". (ANSA).