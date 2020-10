Agricoltura: Marche superano soglia 100mila ettari biologico

Il biologico nelle Marche supera le soglie dei 100mila ettari e dei 4mila operatori certificati.

Numeri in continua ascesa annunciati da Coldiretti Marche alla presentazione del rapporto annuale del Sinab (Sistema di Informazione Nazionale sull'agricoltura biologica). Nelle Marche, tra 2018 e 2019, i terreni biologici sono aumentati del 6% superando quota 104mila ettari. Con oltre il 20% di superficie biologica la regione si conferma tra le prime d'Italia per incidenza in rapporto alla superficie agricola.

Crescono gli ettari dedicati a cereali (quasi 19mila, +2%), foraggio (oltre 30mila, +9%), frutta (circa mille, +35%). Bene vigneti (quasi 6mila, +3,5%) e oliveti (quasi 3mila, +5%).

"Occorre però intensificare e rafforzare i controlli, - avverte Maria Letizia Gardoni, presidente Coldiretti Marche - perché se è vero che la produzione, la superficie e il numero di operatori biologici sono in costante aumento, è altrettanto reale l'alto valore di biologico importato da Paesi extra Ue che non rispettano i nostri stessi standard". (ANSA).