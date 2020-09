Regionali, RinasciMarche, legge ci premia, no furto

(ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA), 30 SET - I vertici e i candidati di tutta la regione nella liste RinasciMarche si sono ritrovati a Senigallia per un'analisi del risultato elettorale.

Tra loro il senigalliese neo consigliere regionale Luca Santarelli e il promotore della lista Gianluca Carrabs. Proprio quest'ultimo ha voluto sottolineare l'importanza del risultato di Rinasci Marche all'interno della coalizione. "E' un momento drammatico per il centrosinistra, nonostante abbia raccolto oltre 23mila voti in più rispetto a cinque anni fa - ha detto Carrabas, ringraziando Maurizio Mangialardi -. Ora ci aspetta un lavoro come sentinelle in Regione, ma nel futuro del centrosinistra il progetto nato grazie a Verdi, +Europa e Civici sarà il fulcro. Per questo chiediamo una Costituente, per una nuova stagione che ci veda tornare a essere credibili agli occhi degli elettori". E sul risultato elettorale che ha premiato RinasciMarche a discapito di Italia Viva, Carrabs ha ribadito che è la legge regionale a sostenere il meccanismo dei resti.

