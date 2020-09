Da altre città per gettare rifiuti, multe a Falconara

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA, 30 SET - Sono arrivati da Jesi e Chiaravalle per abbandonare lungo la strada, a Falconara Marittima, sacchi di rifiuti indifferenziati: all'interno oggetti in plastica, resti di cibo, in un caso persino un piccolo elettrodomestico. L'inciviltà è però costata a due persone, una donna di 40 anni e un uomo di 60, multe di 150 euro ciascuno comminate dalla polizia locale. Probabilmente cercavano una scorciatoia per non sobbarcarsi l'incombenza di separare i rifiuti prodotti a casa, ma non hanno fatto i conti con il senso civico di alcuni passanti. Grazie alla collaborazione dei cittadini, che hanno fornito indicazioni precise, i due sono stati infatti identificati e sanzionati. Non è la prima volta che gli agenti del Comando falconarese scoprono gli autori di abbandoni incontrollati di rifiuti. A Rocca Mare era stata individuata una discarica abusiva: i responsabili erano stati multati per 600 euro. La stessa cifra con cui era stata sanzionata una famiglia di Monte San Vito, che aveva scaricato nella campagna delle Pojole interi corredi scolastici. (ANSA).