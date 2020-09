Droga, arrestato da polizia con 350 gr eroina purissima

(ANSA) - ANCONA, 29 SET - I poliziotti della Squadra Mobile di Ancona hanno fatto irruzione in un appartamento del centro cittadino, occupato da un trentenne albanese, che era pedinato da giorni. Pur risiedendo presso un altro indirizzo di Ancona, di fatto portava avanti un'attività di spaccio nella seconda abitazione. Appena entrati in casa gli agenti hanno trovato, sul tavolo della cucina numerosi ritagli di cellophane per il confezionamento della droga. Una successiva e accurata perquisizione ha portato al ritrovamento di una scatola contenente 3 etti e mezzo di cocaina purissima (ancora cristallizzata) che, una volta 'tagliata', sarebbe diventata oltre un chilo per un valore superiore ai 10mila euro, droga che sarebbe stata destinata al mercato anconetano post periodo estivo. L'uomo, arrestato in flagranza di reato, è stato rinchiuso nel carcere di Montacuto, su disposizione della Procura della Repubblica di Ancona, a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).