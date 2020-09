Carabinieri: cap. Romanelli nuovo comandante Compagnia Ancona

Il cap. Manuel Romanelli è il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Ancona.

Sostituisce il magg. Fabio Ibba, trasferito al comando della Radiomobile di Napoli. Romanelli, 32 anni, originario di Sulmona (L'Aquila), ha frequentato il 190/o Corso presso l'Accademia Militare di Modena (2008-2010). Laureato in Giurisprudenza, ha comandato il Norm della Compagnia di Avellino (2013-2016) e la Compagnia di Lucera (Foggia) (2016-2020). Da giugno 2015 a febbraio 2016 è stato impiegato all'estero, in missione di pace a Pristina (Kosovo).

Ha maturato importanti esperienze nel contrasto alla criminalità comune e organizzata: una delle operazioni da lui condotte ha consentito di disarticolare un'associazione criminale foggiana che gestiva un'imponente traffico di droga: arrestate sei persone responsabili di tentati omicidi e rapine; in un altro blitz, questa volta anti-caporalato, erano stati arrestati sei imprenditori e sottoposte ad amministrazione controllata tre aziende agricole tra Foggia e San Giovanni Rotondo. (ANSA).