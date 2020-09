Tecnologia: Marche, Zannini nuovo presidente Fondazione Its

Stefano Zannini è il nuovo presidente della Fondazione Its "Tecnologia & Made in Italy", eccellenza che forma tecnici specializzati su tutto il territorio marchigiano grazie a corsi post diploma in stretta sinergia con le aziende. Imprenditore, già impegnato in Fondazione come vicepresidente, Zannini succede a Mauro Guzzini ed è stato eletto ad Ancona, nella sede di Confindustria, dove si è svolta l'Assemblea dei soci.

"Il mio obiettivo - dice il neo presidente - è allargare ulteriormente il gruppo delle aziende socie e rendere ancora più attrattivi i nostri percorsi formativi. Lavoreremo per garantire proposte sempre più rispondenti alle esigenze del mercato, attivando anche nuovi corsi in altre aree della regione". In giunta, oltre a Zannini, Mauro Guzzini, Emanuela Scavolini, Antonio Bravi e Antonella Marcatili. L'Assemblea ha formalizzato l'ingresso nella compagine della Fondazione di nuove socie, tra cui Ariston Thermo e Adecco Group, che si aggiungono ai tanti nomi di peso come Gruppo Guzzini e Pigini Group. (ANSA).