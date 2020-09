Regionali:Salvini,Zingaretti festeggia sconfitta,lo ammiro..

(ANSA) - ANCONA, 24 SET - "Curioso come qualcuno è riuscito a interpretare queste elezioni dove c'è una sola regione che ha cambiato colore: quindi il Pd ha perso una regione la Lega e il centrodestra l'hanno guadagnata però se il Pd perde meno del previsto ha vinto e se la Lega vince meno del previsto ha perso". A Castelfidardo (Ancona) il leader della Lega Matteo Salvini ha incontrato gli eletti ed esponenti del partito dopo la vittoria alle Regionali con il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli (Fdi). "Se vinci 2-0, vinci 2-0 - ha continuato - poi non è che 'però insomma, pensavamo di poter vincere 8 a 0 abbiamo vinto solo 2-0'...". "Se c'è qualcuno che ha perso qualcosa è Zingaretti - ha attaccato -.

Non parlo per carità di Patria dei 5 Stelle eliminati democraticamente da interi consigli regionali"; "Conto di avere problemi simili per i prossimi 20 anni. Mi piacerebbe avere questi problemi anche alle prossime elezioni politiche da presidente del Consiglio. Zingaretti festeggia la sconfitta.

Però io quelli che festeggiano li ammiro sempre". (ANSA).