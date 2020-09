Regionali:Acquaroli, 'esterni'? Preferisco legati territorio

(ANSA) - ANCONA, 24 SET - Nessuna riflessione ancora sulla nuova giunta regionale di centrodestra nelle Marche che sarà probabilmente composta da sei assessori. Così a Castelfidardo (Ancona), dove è arrivato il leader della Lega Matteo Salvini per incontrare gli eletti del Carroccio, il neo presidente Francesco Acquaroli. "Una valanga di cose ci sono piovute addosso, - ha detto ai cronisti - inizieremo a riflettere". I tempi? Dopo la "proclamazione, che non avverrà prima di qualche ora, ci sono tre settimane ma dovremo farlo prima". "Credo che una giunta a sei vada benissimo, - ha aggiunto - ma mi risulta che a livello legislativo non si possano fare variazioni".

Sull'eventuale ingresso di personalità 'esterne' alle Marche, ha precisato: "dobbiamo riflettere sulla migliore squadra possibile: ho sempre detto che preferisco personalità legate al territorio perché sono in grado di rispondere alle logiche del territorio...Poi se c'è un elemento su cui potremo riflettere sul governo, perché dà un valore aggiunto alla regione, lo faremo insieme ai leader". (ANSA).