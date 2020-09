Regionali: Mangialardi, messa tutta, complimenti Acquaroli

(ANSA) - ANCONA, 21 SET - "Mi complimento con Francesco Acquaroli, gli auguro buon lavoro. Avrà un'opposizione sicuramente competente, faremo di tutto per cercare di mettere in campo le azioni indispensabili per la nostra regione". Così il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Marche, Maurizio Mangialardi battuto dal candidato del centrodestra. Mangialardi ha indicato i "jingle negativi di sanità e terremoto" come argomenti chiave per la sconfitta ma anche "azioni concomitanti politiche come il mancato accordo con il M5s per narcisismo e protagonismo anche personale, hanno segnato anche nello spirito collettivo il risultato".

"Sapevo che la missione era complicata, - ha affermato - partivamo da -20 alle Europee. Il centrosinistra ce l'ha messa tutta, ce l'ho messa tutta anch'io, non ho lasciato nulla di intentato" "Troppe le cose che abbiamo fatto difficoltà a far transitare, - ha aggiunto - la crisi economica, il fallimento della nostra banca (Banca Marche, ndr), il terremoto, la gestione complicata della sanità....". (ANSA).