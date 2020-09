Regionali:Meloni, possibilità sviluppo diverso per Marche

(ANSA) - ANCONA, 18 SET - Secondo Giorgia Meloni, con il voto delle regionali per le Marche "c'è in ballo la possibilità di uno sviluppo diverso per questo territorio, una possibilità di valorizzare le tante potenzialità inespresse di una regione che,per la sua posizione, potrebbe essere naturalmente crocevia in Italia e iinvece è totalmente isolata dal resto del contesto, una regione che potrebbe sostenere davvero la sua grande tradizione manifatturiera e quella agricola, che potrebbe valorizzare la straordinaria risorsa rappresentata dal mare, che potrebbe investire sulla sua infrastruttura portuale. Una regione - ha detto a margine di un incontro ad Ancona -, che potrebbe essere ricca e che invece sta andando verso la povertà, 'in transito verso la povertà' la definisce l'Unione europea.

Noi di questo abbiamo parlato in questa campagna elettorale, di questo parliamo anche oggi con gli agricoltori e questo vogliamo fare nei prossimi 5 anni con Francesco Acquaroli e con Fratelli d'Italia". (ANSA).