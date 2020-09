Regionali: Tajani, senza Fi non si vince, non si governa

(ANSA) - SENIGALLIA, 16 SET - Antonio Tajani è molto ottimista per le regionali nelle Marche: "troviamo molto consenso attorno ai candidati di Forza Italia: abbiamo fatto delle liste competitive e Fi sarà determinante per la vittoria del centrodestra" ha detto durante un incontro elettorale a Senigallia. "C'è un clima molto positivo in questa regione -ha aggiunto -, ma noi puntiamo a vincere nel maggior numero di città e regioni, soprattutto dove il centrosinistra ha fatto il suo tempo: noi siamo l'alternativa seria, credibile, affidabile ed europeista, siamo la garanzia del centrodestra. Senza di noi non si vince, non si governa bene". Per la Regione Marche il numero 2 di Forza Italia ha le idee chiare: puntare sulle infrastrutture - strade, ferrovia e aeroporto - per il rilancio del territorio, ma anche su una rete digitale che raggiunga tutti i Comuni delle Marche: "senza connessioni si è fuori dal mondo, è come non avere l'acqua o l'elettricità". Per le risorse recovery fund e Mes. (ANSA).