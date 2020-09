Incidenti stradali: muore anziana travolta mentre attraversa

(ANSA) - JESI, 15 SET - Investimento mortale a Jesi ieri sera. Una donna di 79 anni residente in città è stata travolta da una Citroën C3 Aircross guidata da un uomo, mentre stava attraversando via Gramsci all'altezza della casa di riposo.

Inutili i soccorsi, intervenuti con automedica e ambulanza della Croce Verde, sul posto anche carabinieri e polizia locale.Quando sono arrivati i sanitari la donna era ancora viva ma è spirata poco dopo. Illeso, ma sotto choc l'automobilista, un 50enne del luogo, che per primo ha lanciato l'allarme al 118. (ANSA).