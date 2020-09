Scuola: Usr Marche a ragazzi, impegno studio e autocoscienza

(ANSA) - ANCONA, 13 SET - "A voi studenti ancora una volta ricordiamo, oltre all'impegno nello studio, l'esercizio dell'autocoscienza, che si interroga a partire dall'identità.

Chi sono? chi sono i miei "padri"? quale passato? Perché è la memoria storica, la consapevolezza delle proprie radici che unisce una comunità, un popolo indicando il possibile futuro".

Lo scrive il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale Marche Marco Ugo Filisetti in un messaggio di saluto per l'avvio delle lezioni scolastiche il 14 settembre.

Il dirigente si rivolge "ai bambini e ragazzi delle Marche" che "si apprestano a iniziare il nuovo anno scolastico insieme a tutto il personale scolastico". "Riprendiamo l'attività scolastica - esordisce - rivolgendo il nostro primo memore e reverente pensiero ai nostri cari, vittime della straordinaria pandemia che ha colpito anche la Comunità marchigiana, presenti in spirito. Alle famiglie e a chi voleva loro bene rinnoviamo la nostra vicinanza e cordoglio". (ANSA).