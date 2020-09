Coronavirus, 27 positivi in 24ore nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 12 SET - Sono 27 i positivi al coronavirus su 869 tamponi esaminati nel percorso nuove diagnosi nelle ultime 24ore nelle Marche: 10 in provincia di Pesaro Urbino, 8 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Ancona, 3 in provincia di Macerata e 2 in provincia di Fermo. Questi casi comprendono 6 rientri dall'estero (Albania, Ucraina, Romania), 5 contatti domestici, 7 soggetti sintomatici, un piccolo focolaio con 4 contatti stretti di casi positivi, un contatto in ambiente lavorativo, un caso rilevato dallo screening nel percorso sanitario, un rientro dalla Sardegna, un caso rilevato dallo screening in ambiente di lavoro e un caso in fase di verifica.

Lo rende noto il Gores: in 24ore sono stati testati 1.843 tamponi: 869 nel percorso nuove diagnosi e 974 nel percorso guariti. (ANSA).