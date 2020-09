Volontariato: Marche, 600 giovani a "Ci sto! Affare fatica!"

Bilancio "decisamente positivo" per la prima annualità del progetto regionale "Ci Sto? Affare fatica! - Facciamo il bene comune", coordinato dal Csv (Centro servizi per il volontariato) Marche e finanziato dalla Regione: un percorso, inserito nel piano biennale 2020/21 delle politiche giovanili, per stimolare i ragazzi a valorizzare il tempo estivo con attività concrete di cittadinanza attiva e cura dei beni comuni.

Sono 14 i comuni aderenti al progetto (Pesaro, Fano, Pergola, Fossombrone; Ancona, Jesi, Osimo; Macerata, Recanati, Camerino; Porto San Giorgio, Fermo; San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno): hanno ospitato tra 27 luglio e 4 settembre le 66 squadre (ognuna 8/10 partecipanti tra i 16 e i 21 anni), un tutor (21-35 anni), un artigiano esperto e un covid manager.

Oltre 600 persone hanno svolto 3.300 giornate di attività per riqualificare, sistemare e abbellire spazi pubblici (aree verdi, monumenti, vie dei centri storici), raccogliere cartacce, ripulire muri, fare piccole manutenzioni e piantumazioni ecc.

