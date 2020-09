Coronavirus: Marche: 15 positivi in 24ore,cinque con sintomi

(ANSA) - ANCONA, 08 SET - Nelle ultime 24ore nel percorso nuove diagnosi 15 positivi al coronavirus nelle Marche. Lo rileva il Gores nel suo aggiornamento quotidiano. Nell'ultima giornata sono stati testati 1.216 tamponi: 747 nel percorso nuove diagnosi e 469 nel percorso guariti. Quattro dei positivi sono stati riscontrati in provincia di Ancona, quattro in quella di Ascoli Piceno, quattro in provincia di Macerata, due nel Fermano e uno in provincia di Pesaro e Urbino. Tra i casi cinque rientri dall'estero (Albania, Germania, Ucraina), uno dalla Sardegna, cinque soggetti sintomatici, tre contatti in ambito domestico e un contatto stretto di caso positivo. (ANSA).