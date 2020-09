Regionali: Fratoianni,per battere destra ricetta alternativa

(ANSA) - ANCONA, 07 SET - "Cos'è necessario per battere la destra? Mettere in campo una proposta politica di governo radicalmente alternativa rispetto alla destra ("brutta, aggressiva e pericolosa") e non sempre questo è accaduto anche dove ha governato il centrosinistra". Il parlamentare e portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni è ad Ancona per sostenere la lista etica di sinistra "Dipende da Noi" che candida a presidente Roberto Mancini, docente di Filosofia Teoretica all'Università di Macerata, in alternativa agli altri sette aspiranti governatori tra cui il candidato del centrosinistra Maurizio Mangialardi.

"Se si governa privatizzando la sanità - dice su Dipende da Noi - il rischio è di fare quello che la sinistra non dovrebbe fare, spianare la strada alla destra. Questa lista e questo candidato segnalano qual è la strada da percorrere in una regione come questa che non è di destra e che rischia di essere governata nei prossimi anni da una brutta destra anche per gli errori che negli anni passati sono stati fatti". (ANSA).