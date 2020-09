Morto Daverio: Pesaro,"cultura eccezionale e spirito libero"

"La città di Pesaro esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Philippe Daverio, storico dell'arte, docente, saggista e volto notissimo della televisione culturale". Il sindaco Matteo Ricci ricorda che "Daverio è stato un uomo di cultura eccezionale e uno spirito libero sempre pronto a difendere il bello del nostro Paese; era amato da un pubblico universale perché sapeva parlare con un linguaggio coinvolgente e uno stile inconfondibile fatto di competenza, energia e passione. Mi piace ricordare che Pesaro ha accolto il suo ultimo incontro pubblico a luglio, sul palco dell'edizione 2020 di Popsophia in occasione dei festeggiamenti per i 90 anni del regista teatrale Pier Luigi Pizzi".

"Ci lascia - osserva Daniele Vimini assessore alla Bellezza del Comune - un grande protagonista della cultura italiana.

Indimenticabile divulgatore in Rai con Passepartout e sempre a servizio dell'arte in centinaia di occasioni". E' stato Maestro del Circolo della Stampa 2006, al fianco della Fondazione G.

Rossini in conferenze e presentazioni. (ANSA).