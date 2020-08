Censimento camosci Parco Sibillini,110 avvistati,230 stimati

(ANSA) - VISSO, 28 AGO - Sono 110 i camosci avvistati nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini durante il censimento estivo, mentre 230 è il numero degli individui approssimativamente stimati. Sono i dati forniti dall'Ente Parco."A causa delle limitazioni imposte dall'emergenza Covid19, l'operazione è stata condotta lo scorso 30 luglio da un numero di operatori inferiore rispetto al passato: 34 tra guardie forestali, collaboratori del Parco e volontari. Nel dettaglio, ad essere osservati sono stati 1 maschio adulto marcato, 4 femmine adulte marcate, 64 adulti non marcati, 5 individui indeterminati, 17 yearling (individui di un anno compiuto) e 19 piccoli nati in primavera. "La rilevazione del numero di questi ultimi era lo scopo principale del censimento estivo", viene spiegato dall'Ente. I dati dovranno essere integrati con quelli del censimento autunnale che verrà effettuato tra ottobre e novembre. La popolazione dei camosci è ancora molto concentrata sul Monte Bove (98 esemplari), ma ne sono stati avvistati 12 individui in altre 6 aree. (ANSA).