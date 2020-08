Tac su salma francescano Antonio da Fano, morì a 45-50 anni

Il 'beato' Antonio da Fano morì a circa 45-50 anni e, se si considera che la datazione del suo decesso dovrebbe aggirarsi attorno al 1435, si tratta un'aspettativa di vita molto elevata per quel tempo. Sono gli esiti degli esami effettuati sul 'paziente speciale' all'ospedale Engles Profili di Fabriano (Ancona). Accertamenti sulla salma del beato Antonio da Fano, francescano, morto nel XV sec., beato per la pietà popolare ma non ufficialmente dalla Chiesa. Prima le radiografie e poi la tac, a fine turno, per non sottrarre spazi e tempi agli utenti che avevano prenotazioni per i medesimi esami radiologici. Il corpo, scheletrizzato, con bacino e arti inferiori mummificati, è stato studiato dai medici dell'ospedale Profili coadiuvato dal dott. Luca Ventura, dell'Istituto Anatomia Patologia de l'Aquila. Una volta effettuato l'esame l'urna con il corpo del beato Antonio da Fano è stata riportata a Valleremita, presso l'eremo francescano di Val di Sasso, dove si trovava da diversi mesi. (ANSA).