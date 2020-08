Scuola: Macerata, 9,7 mln Miur per edificio innovativo

Alla provincia di Macerata concesso un finanziamento di 9,7 milini di euro per la costruzione della scuola innovativa posizionata nella stessa zona dove si trova l'Istituto Agrario di Macerata. La Provincia ha partecipato al bando "Scuole innovative" del Miur e si è classificato tra i primi in Italia, primo nelle Marche. "Non sono risorse legate al sisma, né investimenti previsti per il Covid-19 o quelli straordinari per l'edilizia scolastica - afferma il presidente Antonio Pettinari -: è un ulteriore canale di finanziamento che la Provincia ha saputo cogliere con il suo ufficio tecnico. Un bando nazionale a cui l'Amministrazione si è fatta trovare pronta e ha risposto inviando un'idea progettuale".

Nella nuova scuola - due piani, circa 4mila metri quadrati, per circa 500 studenti - anche numerosi laboratori. Sarà innovativa sotto i punti di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica: nuovi ambienti di apprendimento e apertura al territorio. (ANSA).