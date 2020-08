Fase 3: Marche, 60 mln in due settimane da Piattaforma 210

(ANSA) - ANCONA, 10 AGO - Oltre 60mila pagamenti in due settimane per un totale di 60 milioni di euro nell'ambito della 'Piattaforma 210' con misure straordinarie della Regione Marche per contrastare gli effetti economici negativi dell'emergenza Covid-19. In due settimane sono stati eseguiti mandati di pagamento che in regime ordinario si farebbero in quasi tre anni, che ora stanno 'intasando' anche le procedure ministeriali. Lo riferisce la Regione che non si fermerà neanche a Ferragosto. Le erogazioni in media ammontano a mille euro per persona che ha già ricevuto i fondi sul conto corrente. "Un record assoluto che ci pone come unica Regione italiana ad aver già liquidato somme del bilancio regionale, - osserva la Regione - non solo a un numero così elevato di persone in pochissimo tempo, ma ad aver reso subito funzionale un'operazione di questo tipo: il beneficiario fornisce l'Iban; arrivano i fondi nel conto in tempi rapidissimi, i controlli si fanno dopo. Tra i settori beneficiari attività produttive-lavoro-istruzione (27 milioni e 440 mila euro). (ANSA).