Coronavirus: oltre mille in quarantena, nessun decesso

(ANSA) - ANCONA, 31 LUG - Nelle Marche continuano a crescere i dimessi/guariti che arrivano a 5.750, resta stabile il numero dei ricoverati (saliti ieri a sei), mentre lievita a 1.031 il numero delle persone che sono in quarantena per contatti con i contagiati covid, in parallelo all'aumento dei casi positivi. E' il quadro delle ultime 24ore delineato dal Gores, che nello stesso periodo di tempo non ha registrato decessi. Dei sei ricoverati, nessuno è in terapia intensiva: uno è a Macerata, uno all'ospedale di Torrette di Ancona, quattro a Marche Nord, di cui tre in malattie infettive, una in ginecologia. Cresce, sempre in correlazione all'aumento dei contagi, il numero dei positivi in isolamento domiciliare da 124 a 141, Dei 1.031 in quarantena, 99 hanno sintomi, 26 sono operatori sanitari.

(ANSA).